Омск-Информ
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·Происшествия

Авария случилась в воскресенье вечером.
Вчера, 8 сентября, около 20:50 на Красноярском тракте в Омске случилось ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Toyota Raum поворачивал налево, игнорируя разметку, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-211440.
В аварии пострадали три пассажирки иномарки, 9, 5 лет и 1 года. За медицинской помощью также обратились 23-летний водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир.
В обстоятельствах и причинах ДТП продолжает разбираться полиция.
·Происшествия

Авария случилась в воскресенье вечером.
Вчера, 8 сентября, около 20:50 на Красноярском тракте в Омске случилось ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Toyota Raum поворачивал налево, игнорируя разметку, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-211440.
В аварии пострадали три пассажирки иномарки, 9, 5 лет и 1 года. За медицинской помощью также обратились 23-летний водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир.
В обстоятельствах и причинах ДТП продолжает разбираться полиция.