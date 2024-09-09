Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Речное судно списали и уже не использовали.
Вчера, 8 сентября, днем в Ленинском округе загорелся катер «Заря». Как сообщили в МЧС, речное судно находилось на списании на открытой площадке и вспыхнуло изнутри.
С пожаром боролись 9 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Возгоранипе локализовали за 4 минуты, открытое горение ликвидировали за 5 минут.
В происшествии никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.
·Происшествия

Речное судно списали и уже не использовали.
Вчера, 8 сентября, днем в Ленинском округе загорелся катер «Заря». Как сообщили в МЧС, речное судно находилось на списании на открытой площадке и вспыхнуло изнутри.
С пожаром боролись 9 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Возгоранипе локализовали за 4 минуты, открытое горение ликвидировали за 5 минут.
В происшествии никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.