Глава Омского района с рабочим визитом посетил производство и ознакомился с планом модернизации.

Глава Омского района Геннадий Долматов посетил Пушкинское сельское поселение с рабочим визитом. В этот раз основным местом назначения стало предприятие «Метеоприбор», производитель гидрологического и метеорологического оборудования, который является одним из ведущих в нашей стране. Все выпускаемые средства измерений проходят строгую проверку и заносятся в государственный реестр средств измерения. На территории организации расположены токарный, производственный, столярный цеха и цех экспериментального оборудования. Продукция предприятия пользуется стабильным спросом на рынке.

Предприяите планирует расширяться: готовится строительство заготовительного и производственного цехов общей площадью 1780 кв.м. Общий объем инвестиций на реализацию этих проектов составит 89 млн рублей. После завершения строительства планируется создать дополнительные 27 рабочих мест.

Помимо этого, Долматов встретился с председателем СПК «Пушкинский» Сергеем Кролевцом. В 2022 году с фермерским хозяйством был завершён инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления.

Также на территории Пушкино находится благотворительный центр помощи детям «Радуга». Ежегодно центр помогает более 800 детям. Руководитель центра Валерий Евстигнеев рассказал о работе центра и о детском хосписе «Дом Радужного Детства».

Как и всегда, Геннадий Долматов также встретился с семьями участников специальной военной операции.

В поселке Подгородка Геннадий Долматов посетил семью Артема Андреева, который сейчас находится в отпуске после выполнения боевых задач. В сентябре 2022 года Артем получил повестку о мобилизации и без колебаний отправился выполнять задачи на территории специальной военной операции. Глава Омского района подчеркнул, что будет продолжать помогать семье бойца и поддерживать их во всем.