Омск-Информ
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·Авто

Пожарных вызвали слишком поздно.
Вчера, 8 сентября, на улице Маргелова в Омске  загорелся легковой автомобиль, припаркованный у магазина. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь охватил машину целиком.
Несмотря на то что на борьбу с пожаром у спасателей ушло всего четыре минуты, автомобиль пострадал настолько, что восстановлению не подлежит.
– Огонь успел быстро распространиться по горючим конструкциям транспортного средства в результате несвоевременного обнаружения возгорания и позднего сообщения в пожарную охрану, – сообщили в МЧС.
На месте происшествия работали 6 спасателей.
·Авто

Пожарных вызвали слишком поздно.
Вчера, 8 сентября, на улице Маргелова в Омске  загорелся легковой автомобиль, припаркованный у магазина. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь охватил машину целиком.
Несмотря на то что на борьбу с пожаром у спасателей ушло всего четыре минуты, автомобиль пострадал настолько, что восстановлению не подлежит.
– Огонь успел быстро распространиться по горючим конструкциям транспортного средства в результате несвоевременного обнаружения возгорания и позднего сообщения в пожарную охрану, – сообщили в МЧС.
На месте происшествия работали 6 спасателей.