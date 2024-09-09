Причина задержек не сообщается.

Сегодня утром из Омска снова не смогли вылететь вовремя несколько самолетов. Борт компании «Азур Эйр» в Анталью вместо 2:15 вылетел в 4:00. Рейс «Уральских авиалиний» в Сочи не в 04:30, а в 05:50.

Борт Red Wings в Екатеринбург должен был отправиться в 4:55, однако вылетел в 10:05. Отметим, что перед этим рейс из Екатеринбурга в Омск также отстал от расписания.

Рейс «России» в Санкт-Петербург должен был улететь в 9:10, но его перенесли на 10:19.