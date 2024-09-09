Омск-Информ
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·Общество

Теплая погода ожидается уже на этой неделе.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области днем потеплеет до +15...+20 градусов. Однако местами ожидаются небольшие дожди.
В ночь на вторник синоптики обещают туман. Ночная температура составит +4...+9 градусов. Днем потеплеет до +15...+20.
В ночь на среду снова ожидается туман. Температура составит +2...+7 градусов, днем +15...+20.
По данным открытых источников, сегодня температура в Омске поднимется до +19, со вторника по четверг – до +17. В пятницу ожидается +20.
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·Общество

Теплая погода ожидается уже на этой неделе.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области днем потеплеет до +15...+20 градусов. Однако местами ожидаются небольшие дожди.
В ночь на вторник синоптики обещают туман. Ночная температура составит +4...+9 градусов. Днем потеплеет до +15...+20.
В ночь на среду снова ожидается туман. Температура составит +2...+7 градусов, днем +15...+20.
По данным открытых источников, сегодня температура в Омске поднимется до +19, со вторника по четверг – до +17. В пятницу ожидается +20.
1084