Омск-Информ
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·Происшествия

Злоумышленник был одет в черный короткий пуховик с логотипом «Адидас».

Омские полицейские разыскивают мошенника. Что конкретно совершил мужчина, неизвестно.

Со слов потерпевших составлен портрет фигуранта. На вид ему 30–40 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения. Мужчина был одет в черный короткий пуховик с логотипом «Адидас», темную толстовку с капюшоном, черные штаны с лампасами и ботинки. Всех, кто видел злоумышленника, просят позвонить по телефонам: 40-04-04, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19.

·Происшествия

Злоумышленник был одет в черный короткий пуховик с логотипом «Адидас».

Омские полицейские разыскивают мошенника. Что конкретно совершил мужчина, неизвестно.

Со слов потерпевших составлен портрет фигуранта. На вид ему 30–40 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения. Мужчина был одет в черный короткий пуховик с логотипом «Адидас», темную толстовку с капюшоном, черные штаны с лампасами и ботинки. Всех, кто видел злоумышленника, просят позвонить по телефонам: 40-04-04, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19.