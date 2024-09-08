Спикер Заксобрания является уроженцем северной столицы региона.

В Таре состоялся уже 19-й по счету полумарафон, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году на старт забега вышел 4291 участник. Для бегунов организаторы подготовили четыре дистанции: 600 м – для дошкольников, 2024 м – для всех желающих, 21,1 км – для опытных участников, а также экиден (полумарафонская эстафета на 21,1 км).

Среди участников массовой дистанции был замечен спикер областного Заксобрания Александр Артемов. Он вышел на дистанцию под номером 3333. Политик является уроженцем Тары и осенью приезжает на полумарафон в родной город. В августе Артемов принимал участие в Сибирском международном марафоне, пробежав массовую дистанцию в 3 километра.

Что касается соревновательной части Тарского полумарафона, то у мужчин победу одержал Вячеслав Васильев, второе и третье места заняли Александр Бутрамеев и Кирилл Никитин, финишировавшие, держась за руки. У женщин выиграла Татьяна Безручко, 2-е место заняла Анастасия Абраменко, 3-й стала Татьяна Козик.

В экидене первенствовала команда Iron team из Омска, 2-е место заняла сборная спортшколы Тарского района, 3-е – команда Нижнеомского района.