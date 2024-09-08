Больничных коек тоже стало значительно меньше, снизилось и количество медучреждений.

С 2011 по 2023 год в Омской области резко сократилось количество врачей, медицинских сестер и больничных коек. Стало меньше и самих медицинских учреждений, следует из данных Омскстата об основных показателях здравоохранения региона.

Двенадцать лет назад в Омской области работали 11 617 врачей и 25 804 медсестры. На конец прошлого года их насчитывалось уже 9516 и 20 932 соответственно. Сокращены были свыше 7 тыс. специалистов. Коек в больницах тоже стало значительно меньше – 14 954 сейчас против 19 271 в 2011 году. Количество больниц сократилось с 92 до 84, при этом мощность амбулаторно-поликлинических организаций, напротив, выросла с 47,5 до 50,9 тыс. посещений в сутки.