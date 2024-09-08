Участники конференции DevFest Omsk 2024 везли в ручной клади газоанализатор, и он неожиданно включился, перепугав пассажиров и бортпроводников.

Экстренной посадкой самолета едва не завершилась дорога в Омск участников IT-конференции DevFest Omsk 2024. О произошедшем они рассказали во время обсуждения отечественной операционной системе «Аврора», сообщает портал om1.ru.

– У нас с собой был прибор, который мы везли в ваш город для демонстрации – газоанализатор, работающий на ОС «Аврора». Он был создан для обеспечения безопасности сотрудников газовых компаний и находился в ручной клади, – рассказал со сцены один из спикеров. – Видимо, прибор включился при погрузке и во время полета начал издавать звуки – на это мог повлиять, например, низкий уровень кислорода в салоне самолета.

Крайне неприятный звук серьезно напугал пассажиров и бортпроводников. Возникла угроза экстренной посадки лайнера. Участники конференции вовремя сориентировались, достали газоанализатор из сумки и выключили его.