Сбережений женщины им показалось мало, и злоумышленники предложили ей оформить кредит, а также занять деньги у знакомых.

Очередной жертвой дистанционных мошенников стала 65-летняя пенсионерка, живущая в Центральном округе Омска. Они лишилась 1,7 млн рублей, причем своих денег у женщины было всего 200 тысяч – остальные она взяла в кредит и заняла у знакомых.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудницей «Западно-Сибирского медицинского центра» (такой действительно есть в Омске). Звонившая сообщила, что из организации произошла утечка персональных данных клиентов и возбуждено уголовное дело. Далее в игру вступили мнимые сотрудник ФСБ и представитель Центробанка.

– Они рассказали, что мошенники пытаются оформить кредит на имя омички в финансовой организации на 1 000 000 рублей. Чтобы спасти свои сбережения, необходимо самой взять кредит и перевести на «безопасный счет», – сообщили в полиции. – Выполняя указания аферистов, женщина оформила кредит на 1 000 000 рублей, обналичила сбережения в сумме почти 200 000 рублей и заняла у знакомых еще 500 000 рублей.

Для перевода средств на «безопасный счет», пенсионерка установила на телефон специальное приложение, а затем отправилась к банкомату и несколькими транзакциями перегнала деньги на счета злоумышленников. О том, что ее «развели» по классической схеме, пенсионерка узнала, лишь когда позвонила сыну.

По факту обмана женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Омичей же в очередной раз предупреждают, что никаких «безопасных счетов» не существует. А любой звонок с предложением проведения каких-либо финансовых операций является мошенническим. Нужно просто положить трубку.