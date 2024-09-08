Сымитировать плохое самочувствие женщина решила, чтобы отвлечь внимание хозяйки имущества.

В Называевском районе сотрудники местной полиции раскрыли кражи в общежитии одного из местных учебных заведений. К правоохранителям обратилась 62-летняя медсестра, у которой прямо на рабочем месте украли кошелек с деньгами.

Женщина рассказала, что отлучилась буквально на несколько минут и оставила дверь в рабочий кабинет открытой. Когда медработник вернулась, в дверях ей встретилась 45-летняя уборщица. Она пожаловалась на плохое самочувствие и попросила вызвать скорую.

– Оказав посильную помощь коллеге, медицинская сестра позже обнаружила пропажу своего имущества, – сообщили в полиции.

Отработку подозреваемых оперативники начали с этой уборщицы, и она во всем призналась. Женщина рассказала, что увидела открытую дверь в медицинский кабинет, быстра зашла и вытащила из сумки кошелек. На выходе уборщица столкнулась с хозяйкой имущества и, чтобы отвлечь ее внимание, сымитировала плохое самочувствие.

На предприимчивую уборщицу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенный ею кошелек, где было около 4 тыс. рублей, вернули хозяйке.