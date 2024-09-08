По состоянию на полдень явка составляет менее 6 %. На селе, где тоже выбирают депутатов, она в три раза выше.

Сегодня в Омске проходят дополнительные выборы депутатов горсовета по одномандатным округам № 26 и 40. В областном избиркоме сообщили о явке по состоянию на полдень. Цифры пока не впечатляют.

Проголосовали чуть более 2300 человек, это 5,65 % от общего числа зарегистрированных избирателей. На округе № 26 избиратели чуть активнее – явка 6,09 %, на 40-м она составила всего 5,16 %. Для сравнения, в Ивановском сельском поселении Калачинского района, где сегодня выбирают пятерых депутатов местного совета, проголосовали почти 20 % избирателей.

Как сообщила председатель организующей выборы комиссии Лариса Тюшкевич, голосование в Омске проходит без происшествий, информации о каких-либо инцидентах не поступало. На участках присутствуют наблюдатели.

Голосование продлится до 20 часов.