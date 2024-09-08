8 сентября на свет появились защитник, молодой нападающий и главный бомбардир команды.

ХК «Авангард» поздравил с днем рождения сразу трех игроков команды, появившихся на свет 8 сентября. 21-ю годовщину сегодня отмечает молодой нападающий Илья Рейнгардт, защитник Алексей Соловьев празднует 30-летний юбилей, а главному бомбардиру «ястребов», американцу Риду Буше (на фото) исполнился 31 год.

Лидеру атак клуб, естественно, пожелал скорейшего возвращения на лед после травмы (это может произойти во время первого выезда команды в середине сентября), Рейнгардту – не останавливаться на достигнутом (Илья забросил в первом же матче сезона), а Соловьеву, вернувшемуся в «стаю», успехов на льду и за его пределами.

Отметим, что сегодня «Авангард» не играет, так что именинники могут позволить себе чуть больше. Например, увесистый кусок торта в кругу семьи.