Эти имена, в отличие от популярных, носят ярко выраженный национальный характер.
На портале «Реестр ЗАГС» обновился список редких и популярных имен, которыми жители Омской области называют своих детей. Редкие имена, как правило, имеют ярко выраженный национальный характер, популярные, напротив, считаются универсальными и общераспространенными.
Список редких имен, которыми в Омской области называют девочек, выглядит следующим образом: Милла, Омина, Гаяне, Халима и Гюльназ. Редкие мужские имена следующие: Бахтияр, Умаржон, Темирбулат, Султан, Тамирлан.
Что касается популярных имен, то среди девочек по-прежнему лидирует София (220 свидетельств о рождении с начала года), далее идут Анна (214) и Ева (172). Варвар и Марий родилось по 151. Самое популярное мужское имя с начала года – Михаил (224 свидетельства). Артемами своих сыновей назвали 220 семей, Александрами – 207. Также родились 174 Тимофея и 173 Максима.