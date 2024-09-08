Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Монумент замученному в фашистских лагерях военачальнику располагается в сквере, названном в его честь.

Департамент культуры омской мэрии объявил повторные торги по выбору подрядчика для проведения реставрации объекта культурного наследия – бюста Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Памятник советскому военачальнику, замученному в фашистских лагерях, располагается на улице 10 лет Октября в сквере, названном его именем.

Начальная цена контракта составляет 840 тыс. рублей. Провести работы необходимо в течение 35 рабочих дней с даты заключения договора.

Торги уже проводились в июле этого года, но выбрать подрядчика тогда не удалось.

·Культура/Афиша

Монумент замученному в фашистских лагерях военачальнику располагается в сквере, названном в его честь.

Департамент культуры омской мэрии объявил повторные торги по выбору подрядчика для проведения реставрации объекта культурного наследия – бюста Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Памятник советскому военачальнику, замученному в фашистских лагерях, располагается на улице 10 лет Октября в сквере, названном его именем.

Начальная цена контракта составляет 840 тыс. рублей. Провести работы необходимо в течение 35 рабочих дней с даты заключения договора.

Торги уже проводились в июле этого года, но выбрать подрядчика тогда не удалось.