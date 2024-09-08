Своих представителей в городском парламенте предстоит выбрать избирателям 26-го и 40-го округов. Прежние депутаты сложили полномочия.

Сегодня, 8 сентября, в Омске проводятся дополнительные выборы депутатов горсовета по одномандатным округам № 26 и 40. Избирательные участки открылись в 8 часов утра, голосование продлится до 20 часов. На каждый из мандатов претендуют по четыре кандидата.

Необходимость в проведении дополнительных выборов возникла из-за досрочного сложения полномочий предыдущими депутатами, избранными на всеобщих выборах в Омский горсовет в сентябре 2022 года. В декабре прошлого года свой мандат сдал Константин Кочанов (округ № 40). Сообщалось, что он ушел на СВО. В мае текущего года карьеру депутата досрочно завершила Ирина Ковалева, представлявшая избирателей 26-го округа. Причиной ее ухода назывались некие личные обстоятельства.

Также в этом году Омский горсовет покинули Павел Корольков (округ № 11, переехал на работу в другой регион) и Дмитрий Маркелов (округ № 23, стал министром здравоохранения Омской области). Дополнительные выборы на их округах состоятся позже.