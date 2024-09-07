Омск-Информ
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·Происшествия

Рядом с погибшим мужчиной было обнаружено ружье 16 калибра. Сейчас ведется проверка.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 70-летнего пенсионера из райцентра Саргатское на севере Омской области. Тело мужчины было обнаружено утром 5 сентября в надворных постройках его дома.

На теле сельчанина была рана от огнестрельного ранения, сообщает портал «СуперОмск». Рядом лежало охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ» 16 калибра. Обстоятельства и причины гибели пенсионера сейчас выясняются.

·Происшествия

Рядом с погибшим мужчиной было обнаружено ружье 16 калибра. Сейчас ведется проверка.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 70-летнего пенсионера из райцентра Саргатское на севере Омской области. Тело мужчины было обнаружено утром 5 сентября в надворных постройках его дома.

На теле сельчанина была рана от огнестрельного ранения, сообщает портал «СуперОмск». Рядом лежало охотничье гладкоствольное ружье «ИЖ» 16 калибра. Обстоятельства и причины гибели пенсионера сейчас выясняются.