После тренировки спортивный инвентарь занесли в помещение охраны, и больше его никто не видел.

Сотрудники омской полиции возбудили уголовное дело по факту кражи хоккейной клюшки из ледового дворца на улице Бархатовой в Советском округе Омска. Заявление в правоохранительные органы написал 34-летний мужчина, пропавшую клюшку мужчина покупал для своего сына.

Как выяснилось в ходе расследования, после тренировки на льду мальчик занес спортивный инвентарь в помещение охраны. Придя на следующее занятие, ребенок не нашел клюшку на прежнем месте.

– Сотрудники уголовного розыска опросили персонал комплекса и установили, что к краже может быть причастен охранник, дежуривший в день пропажи. Заподозренный 51-летний мужчина до последнего отрицал свою причастность к преступлению, но в конечном итоге сознался, что клюшку он похитил и отдал знакомому, якобы для игры в хоккей, – сообщили в полиции.

Известно, что ранее охранник был судим за хулиганство. Украденный инвентарь он вернул юному хоккеисту.