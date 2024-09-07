Главный объект – реконструкция бульвара Архитекторов. В скором времени подрядчик начнет ремонтировать мост у Телецентра.

В Омской области подвели предварительные итоги дорожного строительства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, на эти цели из бюджета выделялось около 6 млрд рублей, в том числе более 3,6 млрд – из областной казны.

За счет этих средств был завершен капитальный ремонт Ленинградского моста, отремонтированы 14 дорог регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью около 30 километров. Сейчас продолжается реконструкция второго этапа трассы Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, реконструкция первого этапа дороги на улице 10 лет Октября – Сыропятский тракт, а также масштабная реконструкция бульвара Архитекторов на Левобережье Омска.

– В текущем году на территории Омска будет отремонтировано 69,7 км автомобильных дорог. Определен подрядчик, и скоро начнутся работы по капитальному ремонту моста им. 60-летия ВЛКСМ, – сообщили в правительстве региона. – Продолжится создание интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в Омской городской агломерации.

Так, в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрена установка 8 светофоров и камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Кроме того, на 14 объектах дорожной сети региона начались ремонтные работы из плана 2025 года. Подрядчики зашли на объекты досрочно.