Омск-Информ
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·Происшествия

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Сегодня, 7 сентября, около 9 часов на территории Омского речпорта загорелась несамоходная баржа. Локальное возгорание произошло во время проведения ремонтных работ, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Пожар был ликвидирован специальными службами. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента в порту. Прокуратура намерена провести надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности.

·Происшествия

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Сегодня, 7 сентября, около 9 часов на территории Омского речпорта загорелась несамоходная баржа. Локальное возгорание произошло во время проведения ремонтных работ, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Пожар был ликвидирован специальными службами. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента в порту. Прокуратура намерена провести надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о пожарной безопасности.