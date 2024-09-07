Без приятного времяпрепровождения молодому человеку пришлось идти в полицию.

Жители Омской области продолжают отдавать крупные суммы денег дистанционным мошенникам. Только за минувшие сутки произошло 25 таких случаев. О двух из них рассказали в омской полиции.

Так, за помощью к правоохранителям обратился 21-летний студент одного из учебных заведений на территории города. Парень хотел снять проститутку, но вместо приятного времяпрепровождения лишился почти 30 тыс. рублей.

40 тысяч потерял 74-летний пенсионер из Кировского округа Омска. Дедушка решил, что сможет заработать на торговых онлайн-платформах. На него тут же вышел специалист и рассказал, как нужно совершать сделки. Пенсионер занимался этим целых три недели, а когда решил вывести «заработанные» деньги, его заблокировали, а помощники перестали выходить на связь.

С начала 2024 года дистанционные мошенники похитили у омичей уже более миллиарда рублей.