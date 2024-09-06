Омский клуб побеждает во второй игре подряд.

Сегодня, 6 сентября, в Омске прошел матч между омским «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Игра прошла на домашней «G-Drive Арене».

В первом периоде «Нефтехимик» забил гол в ворота омской команды. Во втором периоде «Авангард» отыгрался и забил сразу две шайбы. Счет стал 2:1.

Третий период омская команда начала с гола «Нефтехимику». Нижнекамская команда не осталась в долгу и забила шайбу в ответ. Счет стал 3:2.

На последних секундах «Авангард» забросил шайбу в пустые ворота. Матч закончился со счетом 4:2.

Следующий матч пройдет 9 сентября. «Авангард» сыграет с «Ак Барсом».