Омск-Информ
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·Общество

Формальдегида в нем выявили вдвое больше нормы.
Вчера, 5 сентября, уровень загрязнения воздуха в Омске был повышенный. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, концентрация формальдегида в Октябрьском округе в 2,2 раза превысила предельно допустимую.
Отметим, что повышенным уровень загрязнения был и 3 сентября. Омичи дышали формальдегидом, а также сероводородом и оксидом углерода.
Выбросы сероводорода произошли и 1 сентября.
·Общество

Формальдегида в нем выявили вдвое больше нормы.
Вчера, 5 сентября, уровень загрязнения воздуха в Омске был повышенный. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, концентрация формальдегида в Октябрьском округе в 2,2 раза превысила предельно допустимую.
Отметим, что повышенным уровень загрязнения был и 3 сентября. Омичи дышали формальдегидом, а также сероводородом и оксидом углерода.
Выбросы сероводорода произошли и 1 сентября.