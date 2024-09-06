Омск-Информ
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·Общество

Новый зеленый уголок появится в конце сентября.
В мэрии Омска рассказали о благоутройстве территори около кинотеатра «Маяковский». Там планируется оформление гравийной клумбы с декоративной отсыпкой мраморной и гранитной крошкой и посадкой хвойных деревьев, кустарников и многолетников.
– Агрономы завезли чернозем, убрали разросшееся порослевое возобновление, обрезали сухие ветви деревьев и подняли кроны берез, – отметили в мэрии.
Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства высадят туи колоновидные и шаровидные, можжевельник, гортензии метельчатые, барбарис краснолистный, спирею, пузыреплодник желтый и красный. Если погода будет благоприятной, работы завершат к 23 сентября.
·Общество

Новый зеленый уголок появится в конце сентября.
В мэрии Омска рассказали о благоутройстве территори около кинотеатра «Маяковский». Там планируется оформление гравийной клумбы с декоративной отсыпкой мраморной и гранитной крошкой и посадкой хвойных деревьев, кустарников и многолетников.
– Агрономы завезли чернозем, убрали разросшееся порослевое возобновление, обрезали сухие ветви деревьев и подняли кроны берез, – отметили в мэрии.
Специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства высадят туи колоновидные и шаровидные, можжевельник, гортензии метельчатые, барбарис краснолистный, спирею, пузыреплодник желтый и красный. Если погода будет благоприятной, работы завершат к 23 сентября.