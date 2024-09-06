После проверки на полиграфе в преступлении признался сожитель женщины.

Следователи раскрыли преступление 20-летней давности в Таре. Речь идет об исчезновении молодой женщины.

В декабре 1999 года жительница Тарского района сообщила в полицию об исчезновении своей дочери, которая перестала выходить на связь с июля. Пропавшую искали, а в мае 2000 года возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревали сожителя женщины.

– На протяжении более 20 лет следователям не удавалось доказать причастность мужчины к совершению преступления. Благодаря экспертизам, множеству проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с применением полиграфа, правоохранителям удалось изобличить преступника, – сообщили в полиции.

Мужчина признался, что напился и избил сожительницу, но убивать не хотел. Когда же она от травм скончалась, он на лодке вывез тело на середину Иртыша, прикрепил к нему груз и сбросил в реку.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, рассмотрит Тарский городской суд.