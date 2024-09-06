Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчик ушиб голову в драке с одноклассником.
Жительница Калачинска подала иск в суд на школу, в которой пострадал ее сын. В ноябре 2023 года в раздевалке спортивного зала мальчик подрался с одноклассником и получил закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, которые причинили его здоровью тяжкий вред. 
Иск матери шестиклассника поддержала прокуратура. Со школы взыскали компенсацию морального вреда –  225 тыс. рублей. Еще 75 тыс. рублей выплатит пострадавшему семья обидчика.
Как сообщили в прокуратуре, решение суда вступило в законную силу.
·Происшествия

Мальчик ушиб голову в драке с одноклассником.
Жительница Калачинска подала иск в суд на школу, в которой пострадал ее сын. В ноябре 2023 года в раздевалке спортивного зала мальчик подрался с одноклассником и получил закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, которые причинили его здоровью тяжкий вред. 
Иск матери шестиклассника поддержала прокуратура. Со школы взыскали компенсацию морального вреда –  225 тыс. рублей. Еще 75 тыс. рублей выплатит пострадавшему семья обидчика.
Как сообщили в прокуратуре, решение суда вступило в законную силу.