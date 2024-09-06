Манекен, аналогичный тому, что установлен на пожарной каланче в центре Омска, теперь несет вахту на пожарной башне в Тевризе.

В райцентре Тевриз на севере Омской области появился свой дозорный – Степаныч. Манекен установили на балконе пожарной башни на улице Гуртьева. Тевризский дозорный – копия омского Василия, ранее появившегося на пожарной каланче у Главпочты.

Как сообщил начальник 75-й пожарно-спасательной части Сергей Спирин, балкон на уровне пятого этажа, ставший дозорным пунктом, ранее использовали для просушки пожарных рукавов. Сотрудники провели там ремонт и водрузили манекен в боевой форме пожарного.

– Решили, зачем пропадать такому балкону, сделали своими силами ремонт и, можно сказать, отдали дань истории – увековечили образ дозорных, которые когда-то стояли на каждой пожарной части и, заметив дым, били тревогу, – отметил Спирин.

У тевризского Степаныча есть реальный прообраз – ветеран пожарной охраны Степан Степанович Козлов, отдавший службе 28 лет своей жизни. Мужчина работал старшим водителем и наладил в гараже всю технику. На работе, по воспоминаниям сослуживцев, был задумчив и всегда чем-то занят. Молчание его заканчивалось разве только для того, чтобы пожурить пожарных, когда заставал их без дела.

– Здесь, в «медвежьих краях, мы все как одна большая семья. В части много альбомов, старых фотографий, помним всех пожарных, которые служили еще в 70–80-е годы, уважительно относимся к ветеранам, – добавил Сергей Спирин.

У жителей Тевриза появилась новая традиция – приветствовать дозорного, проходя по улице Гуртьева. «Пока Степаныч на месте, можно спать спокойно», – считают тевризяне.