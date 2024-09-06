Девочка решила, что участвует в игре, и выполнила все требования «наставника».

Очередной жертвой дистанционных мошенников стал пожилой житель Омского района, со счета которого пропало 297 тыс. рублей. Мужчина не совершал никаких действий и даже не общался со злоумышленниками. Все сделала его 10-летняя внучка.

Девочка попросила у деда смартфон, чтобы поиграть онлайн. В игровом чате ей поступило заманчивое предложение – получить 297 тыс. бонусов, которые дают преимущества в игре. Для этого нужно было сфотографировать банковскую карту взрослого родственника, а затем сообщить поступающие на его телефон СМС-коды. «Наставник» предупредил школьницу, что действовать нужно «как ниндзя» – тайно, чтобы никто ни о чем не узнал.

– Школьница старательно выполнила все инструкции собеседника, а по завершении удалила переписку и фотографии – для сохранения общения в тайне, как и велел наставник, – сообщили в полиции. – После этого и произошло списание 297 000 – только не бонусов, а рублей...

Правоохранители, за помощью к которым обратился пострадавший пенсионер, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная в крупном размере).