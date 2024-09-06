Оператор технологических установок «Газпромнефть – смазочные материалы» признан одним из лучших работников Омска.

Сергей Самохвалов проработал в отрасли 35 лет и является заслуженным ветераном предприятия. За многолетний труд и эффективную деятельность его имя внесено на Доску почета Советского округа города. В числе работников и жителей, достижения которых заслужили общественное признание в 2024 году, специалисты нефтеперерабатывающей, строительной, жилищно-коммунальной, дорожной отраслей, представители научного сообщества, сотрудники правоохранительных органов и социальных служб.

– Специалисты компании – профессионалы высокого уровня. Их компетенции, мастерство, энергия, активная жизненная позиция – это то, чем мы гордимся, – говорит Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы». – Когда профессиональный вклад наших сотрудников в развитие предприятия, города, округа получает такую высокую оценку, мы понимаем: работа, которую ведет компания для формирования кадрового потенциала отрасли, важна, заметна и приносит ощутимые результаты.

– В отрасли нефтепереработки работают люди, которые каждый день вносят значимый вклад в процветание города. Занесение их имен на Доску почета – возможность еще раз выразить признание за их труд, профессионализм, активную жизненную позицию и безусловную любовь к своей малой родине, – говорит Сергей Финашин, глава Советского округа Омска.

Нефтепереработка, добавляет глава округа, занимает особое положение в структуре промышленности Омска и играет огромную роль в развитии экономического потенциала всей территории.