Омск-Информ
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·Происшествия

Пожарные потушили его за две минуты.
Вчера около 20:51 на улице Госпитальной загорелся легковой автомобиль. Возгорание возникло в моторном отсеке транспортного средства.
Сотрудники МЧС вскрыли капот, за минуту локализовали пожар и еще спустя минуту ликвидировали открытое горение. В итоге огонь повредил только навесное оборудование моторного отсека и лакокрасочное покрытие, но машину можно восстановить.
– Предварительная причина пожара: неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, – сообщили в МЧС.
На месте работали 11 пожарных.
·Происшествия

Пожарные потушили его за две минуты.
Вчера около 20:51 на улице Госпитальной загорелся легковой автомобиль. Возгорание возникло в моторном отсеке транспортного средства.
Сотрудники МЧС вскрыли капот, за минуту локализовали пожар и еще спустя минуту ликвидировали открытое горение. В итоге огонь повредил только навесное оборудование моторного отсека и лакокрасочное покрытие, но машину можно восстановить.
– Предварительная причина пожара: неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, – сообщили в МЧС.
На месте работали 11 пожарных.