Омск-Информ
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·Общество

Повышение температуры синоптики прогнозируют на воскресенье.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области начинается небольшое потепление. На сегодня синоптики обещают +11...+16 градусов. Местами пройдут дожди. Ожидается сильный северо-западный ветер – до 17 м/с.
В субботу днем температура в регионе составил +12...+17 градусов. Однако местами возможны умеренные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.
В воскресенье потеплеет до +14...+19. День ожидается без существенных осадков. Порывы ветра могут также достигать 11 м/с.
По данным открытых интернет-источников, в Омске до +19 потеплеет только к 12 сентября. К 13 сентября температура поднимется до +21, после чего снова начнет понижаться.
·Общество

Повышение температуры синоптики прогнозируют на воскресенье.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области начинается небольшое потепление. На сегодня синоптики обещают +11...+16 градусов. Местами пройдут дожди. Ожидается сильный северо-западный ветер – до 17 м/с.
В субботу днем температура в регионе составил +12...+17 градусов. Однако местами возможны умеренные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.
В воскресенье потеплеет до +14...+19. День ожидается без существенных осадков. Порывы ветра могут также достигать 11 м/с.
По данным открытых интернет-источников, в Омске до +19 потеплеет только к 12 сентября. К 13 сентября температура поднимется до +21, после чего снова начнет понижаться.