Омск-Информ
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·Происшествия

Пилоты получили информацию, что в багажном отсеке случился пожар.

Сегодня ночью, 5 сентября, самолет Sukhoi Superjet-100 летел по маршруту Нижний Новгород – Москва (Шереметьево). Он перевозил на борту хоккейную команду «Северсталь». По данным телеграм-канала Aviaincident, в 00:47 сработала тревога, и экипаж получил информацию о пожаре в багажном отсеке. В это время борт летел в 60 км восточнее от Владимира.

Пилоты предположили, что тревога могла быть ложной, но самолет все равно объявил сигнал бедствия, запросил пожарную бригаду и спрямление маршрута. В Шереметьеве объявили тревогу с кодом «Синий». Борт благополучно приземлился в 1:08. Признаков возгорания не нашли.

·Происшествия

Пилоты получили информацию, что в багажном отсеке случился пожар.

Сегодня ночью, 5 сентября, самолет Sukhoi Superjet-100 летел по маршруту Нижний Новгород – Москва (Шереметьево). Он перевозил на борту хоккейную команду «Северсталь». По данным телеграм-канала Aviaincident, в 00:47 сработала тревога, и экипаж получил информацию о пожаре в багажном отсеке. В это время борт летел в 60 км восточнее от Владимира.

Пилоты предположили, что тревога могла быть ложной, но самолет все равно объявил сигнал бедствия, запросил пожарную бригаду и спрямление маршрута. В Шереметьеве объявили тревогу с кодом «Синий». Борт благополучно приземлился в 1:08. Признаков возгорания не нашли.