Омск-Информ
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·Общество

Автомобиль отправили на стоянку, а водителя наказали.

Вчера, 4 сентября, в 15:30 на проспекте Губкина сотрудники омской Госавтоинспекции проверили документы у 36-летнего иностранца, который ехал за рулем КамАЗа. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя нет водительских прав. Также он перевозил опасный груз без необходимых документов, а у машины нашли нарушения по техническому состоянию.

Автомобиль задержали и поместили на специальную стоянку, а на водителя завели административные дела по трем статьям Кодекса об административных нарушениях. Мировой суд приговорил иностранца к 3 суткам административного ареста.

·Общество

Автомобиль отправили на стоянку, а водителя наказали.

Вчера, 4 сентября, в 15:30 на проспекте Губкина сотрудники омской Госавтоинспекции проверили документы у 36-летнего иностранца, который ехал за рулем КамАЗа. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя нет водительских прав. Также он перевозил опасный груз без необходимых документов, а у машины нашли нарушения по техническому состоянию.

Автомобиль задержали и поместили на специальную стоянку, а на водителя завели административные дела по трем статьям Кодекса об административных нарушениях. Мировой суд приговорил иностранца к 3 суткам административного ареста.