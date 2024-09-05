Он подвергся нападению противника и получил смертельное ранение. За это его посмертно наградили орденом.
Указом президента России жителя Омской области Алексея Кухтея наградили орденом Мужества посмертно. Губернатор Виталий Хоценко вручил орден семье бойца: матери и супруге.
– Алексей Кухтей восемь лет служил в пограничных органах ФСБ России. С весны 2024 года выполнял задачи по защите и охране государственной границы на российско-украинском участке. Пограничный наряд, в составе которого служил прапорщик Алексей Кухтей, подвергся атаке противника, но не допустил вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. В ходе боя Алексей действовал смело и решительно, до конца исполнив свой воинский долг. При выполнении боевых задач получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, – сообщили в облправительстве.
Отметим, что, по данным открытых источников, военнослужащему из Таврического было 30 лет. Он погиб в середине июня.