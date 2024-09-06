Представители Альфа-Банка провели для школьников и студентов образовательные мероприятия и рассказали о карьерных перспективах.

В Омской области при участии специалистов Альфа-Банка прошли мероприятия, посвященные финансовой грамотности. Так, специалисты банка рассказали о базовых правилах финграмотности первоклассникам Омска и других городов области.

– Мы работаем над повышением финансовой грамотности жителей Омска, Исилькуля, Тары, Калачинска, – отметил региональный управляющий Альфа-Банка в городе Омске Павел Гимбатов. – Также мы активно поддерживаем организацию городских праздников, спонсируем местные спортивные команды и успешно взаимодействуем с местными администрациями в области улучшения жизни горожан.

Кроме того, банк совместно с Омским государственным техническим университетом и более чем 100 ведущими вузами России отметил День знаний для студентов. Банковские специалисты поздравили ребят с началом учебного года, подарили фирменный мерч и рассказали о карьерных перспективах в финтехе.

На протяжении всего дня проходили лекции и семинары по личным финансам, а также интерактивные игры. Студенты имели возможность пообщаться с представителями банка, задать вопросы и узнать о возможностях по стажировке и практике, о вакансиях для молодых специалистов. Также были организованы конкурсы, где участники соревновались в знаниях и креативности. Призеры унесли с собой не только подарки, но и незабываемые впечатления.

Как подчеркнул Павел Гимбатов, уже будучи студентом, важно понимать будущий карьерный путь, и прошедшая встреча – отличная возможность для молодых специалистов узнать о перспективах и заложить основы успешного будущего.