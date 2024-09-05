Его остановили в центре Советского округа.

Вчера днем на улице Губкина сотрудники Госавтоинспекции остановили КамАЗ, чтобы проверить документы водителя. За рулем оказался 36-летний иностранец, у которого нет водительских прав.

Мужчина перевозил огнеопасный груз. При этом машина, в техническом состоянии которой обнаружились нарушения, не имеет свидетельства о допуске к перевозке опасного груза.

Сотрудники ГИБДД поместили транспортное средство на специализированную стоянку. На водителя составили несколько протоколов:

ч. 2 ст. 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки опасных грузов),

ч. 1 ст. 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов),

ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления).

В качестве наказания мировой судья арестовал водителя на 3 суток.