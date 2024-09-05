Омск-Информ
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·Общество

Уголовным делом обернулись негативные высказывания в интернете.
Одесский районный суд признал жительницу Омска виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно и на 3 года запретили размещать материалы в интернете.
Как сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, омичка систематически публиковала в соцсетях негативные посты о СВО, призывала людей помешать использовать Российскую армию для защиты интересов страны и ее граждан. Ранее женщину уже привлекали за это к административной ответственности.
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·Общество

Уголовным делом обернулись негативные высказывания в интернете.
Одесский районный суд признал жительницу Омска виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Женщину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно и на 3 года запретили размещать материалы в интернете.
Как сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, омичка систематически публиковала в соцсетях негативные посты о СВО, призывала людей помешать использовать Российскую армию для защиты интересов страны и ее граждан. Ранее женщину уже привлекали за это к административной ответственности.
1002