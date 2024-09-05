Молодой музыкант Сергей Баженов стал серебряным призером Международного фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC.

Сергей Баженов участвовал в конкурсе второй год подряд, однако призовую матрешку получил только в этот раз. Помимо пианиста, Омск представляли вокалисты Артем Мартиросян и Алена Тульникова.

Kustendorf CLASSIC уже 11 лет организуют в сербской этнодеревне Дрвенград всемирно известный режиссер Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». В этом году фестиваль собрал 37 молодых музыкантов из России, Беларуси и Сербии. Конкурсанты выступали в четырех направлениях: вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. Оценивало исполнителей международное жюри, в которое вошли российский дирижер Михаил Голиков, сербский пианист Владимир Милошевич и швейцарско-сербская гитаристка и композитор Майя Ле-Ру Обрадович.

Как подчеркнул Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть», в этом году компания помогла принять участие в фестивале молодым музыкантам из России и Беларуси.

– Абсолютно уверен, что каждый из них запомнит эти несколько дней как чудесное и важное событие в своей музыкальной жизни, – говорит Александр Дыбаль.

Для конкурсантов и гостей Kustendorf CLASSIC была подготовлена насыщенная культурная программа. Зрители увидели выступления молодых исполнителей, проявивших себя на престижных музыкальных конкурсах: пианистов Зарины Шиманской и Богдана Дугалича, скрипача Луки Фаулиси, гитариста Уроша Ячевича и многих других. А на главной сцене Дрвенграда состоялись две премьеры: драматической оперы «Шум леса за полем» Александра Седлара и оперетты «За кулисами оперы» Веры Миланкович.

По словам Эмира Кустурицы, основателя фестиваля Kustendorf CLASSIC, событие является воплощением его старой идеи, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Он уверен, что, выступая в компании более опытных коллег, они могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче.

– Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря «Газпром нефти», нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене, – подчеркивает Эмир Кустурица.

Фестиваль Kustendorf CLASSIC проводится с 2013 года. Вручаемые призерам золотая, серебряная и бронзовая матрешки символизируют единство славянских народов, связанных общими историческими и культурными ценностями. В качестве гостей на фестивале в разные годы выступали художественный руководитель Мариинского и Большого театров, дирижер Валерий Гергиев, пианист-виртуоз народный артист России Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет и другие звезды мировой классической музыки.