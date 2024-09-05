В помещение он проник ночью через окно.

Ночью в киоске «горячего питания» на улице Багратиона в Омске произошла кража. Как сообщили в полиции, утром продавец пришла на работу и обнаружила, что окно открыто, а из помещения пропали микроволновая печь и фритюрница стоимостью 2400 рублей.

Полицейские вычислили и поймали вора. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражи мужчина. Его задержали на улице 5-й Северной.

– На допросе он рассказал следователю, что в ночное время отжал пластиковое окно, проник в киоск и похитил бытовую технику. Микроволновую печь продал случайному прохожему за 1000 рублей, а фритюрницу полицейские изъяли в его квартире, – сообщили в полиции.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.