Омск-Информ
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·Общество

Икону Саввы Сербского и Сергия Радонежского выставят в Свято-Никольском Казачьем соборе.

Сегодня, 5 сентября, из Сербии в Омск прибудет икона святителя Саввы Сербского и преподобного Сергия Радонежского. Ее покажут в 17 часов в Свято-Никольском Казачьем соборе. А митрополит Дионисий совершит всенощное бдение, сообщает Омская епархия.

Кроме того, в пятницу, 6 сентября, в библиотеке имени Пушкина пройдет презентация книги «Сербы и русские – братья по промыслу Божию». Начало мероприятия – в 15 часов.

·Общество

Икону Саввы Сербского и Сергия Радонежского выставят в Свято-Никольском Казачьем соборе.

Сегодня, 5 сентября, из Сербии в Омск прибудет икона святителя Саввы Сербского и преподобного Сергия Радонежского. Ее покажут в 17 часов в Свято-Никольском Казачьем соборе. А митрополит Дионисий совершит всенощное бдение, сообщает Омская епархия.

Кроме того, в пятницу, 6 сентября, в библиотеке имени Пушкина пройдет презентация книги «Сербы и русские – братья по промыслу Божию». Начало мероприятия – в 15 часов.