Омск-Информ
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·Общество

Мужчин приговорили к условному сроку и взыскали с них ущерб.
Суд обязал двоих жителей Усть-Ишимского района Омской области выплатить 1,9 млн рублей государству. В такую сумму оценили 4 осетров, которых мужчины выловили незаконно.
Ранее их уже осудили за незаконную добычу природных ресурсов. В качестве наказания им назначили условное лишение свободы на 3 года и 2 года 8 месяцев с испытательным сроком на 2 года.
Исполнение судебного решения проконтролирует прокуратура.
·Общество

Мужчин приговорили к условному сроку и взыскали с них ущерб.
Суд обязал двоих жителей Усть-Ишимского района Омской области выплатить 1,9 млн рублей государству. В такую сумму оценили 4 осетров, которых мужчины выловили незаконно.
Ранее их уже осудили за незаконную добычу природных ресурсов. В качестве наказания им назначили условное лишение свободы на 3 года и 2 года 8 месяцев с испытательным сроком на 2 года.
Исполнение судебного решения проконтролирует прокуратура.