Главный трофей КХЛ покажут в рамках передвижной выставки «Внутри КХЛ» внутри фуры.

В Омск приедет передвижная выставка «Внутри КХЛ», расположенная внутри огромной фуры.

В ней посетители узнают об истории Континентальной хоккейной лиги и увидят памятные вещи главных действующих лиц финалов Кубка Гагарина за все 16 сезонов (шайбы, краги, клюшки). Тут же можно увидеть главный трофей – Кубок Гагарина. Экспозиции планируется по-разному наполнять в каждом городе. Вероятно, в Омске акцент сделают на финале Кубка Гагарина – 2021, ставшим победным для «Авангарда». Кроме того, посетители смогут сыграть в аркадный игровой автомат, ответить на вопросы квиза об истории КХЛ и даже создать карточку со своей фотографией в форме местного клуба.

Эту выставку показали уже в Магнитогорске. А 30 сентября грузовик приедет в Омск, в день матча «Авангарда» против новосибирской «Сибири». Где конкретно будет дислоцироваться фура, неизвестно.