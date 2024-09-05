На одно рабочее место претендуют больше 50 человек.

Специалисты HeadHunter выяснили, за какие вакансии в Омской области самая высокая конкуренция среди соискателей. В пятерку лидеров вошли директор юридического департамента, арт- и креативный директор, режиссер или сценарист, видеомонтажер и технический директор.

На одну должность директора юридического департамента в сентябре приходится 138 активных резюме. На одну вакансию арт- и креативного директора – 99 резюме. Конкурс среди режиссеров или сценаристов – 69,3 человека на место. На одну вакансию видеооператора и видеомонтажера приходится 57 резюме, а на одну вакансию технического директора – 55 резюме.

Топ-20 специальностей, где интерес соискателей превышает спрос на 50 %, состоит из профессий топ-менеджмента. Это руководители отделов аналитики (51 резюме на вакансию), генеральные или исполнительные директора (46,8), директора по информационным технологиям (39), операционные директора (38), руководители отделов маркетинга и рекламы (36), руководители отделов клиентского обслуживания (35) и руководители филиалов (33,5).

Профицитные специалисты в ИТ:

дата-сайентист (53 резюме на вакансию), продуктовый аналитик (43), BI-аналитик, аналитик данных (34,5), системный инженер (30,6).

При этом по итогам августа в Омской области на одно предложение о работе приходится в среднем 3,4 резюме. Это говорит об умеренном дефиците кадров.