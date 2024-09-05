Рота командира с позывным «Виктор» уничтожила всю технику противника.

Командир мотострелковой роты с позывным «Виктор» из Омска рассказал об освобождении населенных пунктов ДНР. По словам бойца, противник наступал со всех сторон, однако удалось взять его в окружение.

Враг сопротивлялся и отправлял на роту «Виктора» свою технику: БТР, танки, даже американский автомобиль MaxxPro. Все они были уничтожены его подразделением.

– Мы просто их в окружение взяли, они сами не поняли, как мы у них в тылу оказались. Мы им сразу закрыли все доставки, закрыли все «дороги жизни», – вспоминает «Виктор».

Удалось взять в плен целую роту противника.

Боец рассказал, что подписал контракт в феврале 2022 года. Быстро получил первое звание. Потом его отправили в Москву на курсы офицеров, военный стал командиром взвода. Сейчас «Виктор» уже командир роты в звании старшины.