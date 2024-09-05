Омск-Информ
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·Происшествия

Сотрудники МЧС предполагают, что причиной стала неисправность электрооборудования.
Сегодня ночью на улице 10 лет Октября в Омске загорелось производственное здание со складом-ангаром. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар был крупный: площадь составила 1700 кв. м.
– По предварительным данным, производственное здание загорелось в результате аварийного режима работы электрооборудования, – отметили в МЧС.
Пожар тушили 105 спасателей на 23 пожарных машинах. На ликвидацию открытого горения у них ушло около 5 часов. О полной ликвидации в МЧС пока не сообщили.
В происшествии никто не пострадал.
1743
·Происшествия

Сотрудники МЧС предполагают, что причиной стала неисправность электрооборудования.
Сегодня ночью на улице 10 лет Октября в Омске загорелось производственное здание со складом-ангаром. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар был крупный: площадь составила 1700 кв. м.
– По предварительным данным, производственное здание загорелось в результате аварийного режима работы электрооборудования, – отметили в МЧС.
Пожар тушили 105 спасателей на 23 пожарных машинах. На ликвидацию открытого горения у них ушло около 5 часов. О полной ликвидации в МЧС пока не сообщили.
В происшествии никто не пострадал.
1743