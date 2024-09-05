Омск-Информ
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·Общество

Отключения планируются на следующей неделе во вторник и четверг.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующую неделю. В связи с этим в дома некоторых горожан перестанет поступать холодная вода.
Адреса отключений 10 сентября с 09:00 до 18:00:
  • Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21, 23, 25, 25/2;
  • Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 16/2, 14, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2, 20, 20/2, 22, 22/2;
  • Свободы, 45, 47, 54.
Машину с питьевой водой поставят около дома № 54 на улице Свободы.
Отключения 12 сентября с 02:00 до 24:00:
  • Юго-Западная, 1–17;
  • Покровская;
  • Чукреевская, 2, 4, 6;
  • Сейфуллина, 8а, 8б, 10а, 12а, 16а, 20а.
Пониженное давление может быть в Кировском и Советском округах.
Машину с питьевой водой поставят возле дома № 9 на улице Юго-Западной.
·Общество

Отключения планируются на следующей неделе во вторник и четверг.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующую неделю. В связи с этим в дома некоторых горожан перестанет поступать холодная вода.
Адреса отключений 10 сентября с 09:00 до 18:00:
  • Харьковская, 9, 11, 11/1, 11/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21, 23, 25, 25/2;
  • Кирова, 10, 10/1, 10/2, 12, 16/2, 14, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2, 20, 20/2, 22, 22/2;
  • Свободы, 45, 47, 54.
Машину с питьевой водой поставят около дома № 54 на улице Свободы.
Отключения 12 сентября с 02:00 до 24:00:
  • Юго-Западная, 1–17;
  • Покровская;
  • Чукреевская, 2, 4, 6;
  • Сейфуллина, 8а, 8б, 10а, 12а, 16а, 20а.
Пониженное давление может быть в Кировском и Советском округах.
Машину с питьевой водой поставят возле дома № 9 на улице Юго-Западной.