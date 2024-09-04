Компания, которая займется строительством, теперь полностью принадлежит москвичам.

У омского ООО «ИнфраГЧП-А» изменилась структура ответственности, сообщает Город55. Раньше учредителями компании были ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг» и ООО «Омская концессионная компания». У каждого предприятия было по 50 % уставного капитала. Сейчас единоличным владельцем является ООО «ГПБ-Инфраструктурный холдинг».

Напомним, что «ИнфраГЧП-А» специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Именно это предприятие будет строить Северный обход, его постройка, по предварительным данным, обойдется более чем в 60 млрд рублей.

В конце 2022 года «Омская концессионная компания» получила 32,5 % уставного капитала «ИнфраГЧП-А». После чего она увеличила свою долю до 50 %, но затем ее потеряла. Теперь строительство Северного обхода контролирует только «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», который зарегистрирован в Москве и является «дочкой» инвестора проекта – Газпромбанка.