Женщина попала в ДТП из-за того, что дорога была плохо почищена.

Омичка подала в суд на Управление дорожного хозяйства и благоустройства. В иске женщина указала, что 1 февраля 2024 года ехала за рулем своего авто, когда попала в ДТП из-за колеи на дороге на улице Стальского. Автомобиль оказался разбит, поэтому омичка попросила суд взыскать с ответчика сумму ущерба в размере 719 400 рублей и судебные расходы.

Суд установил, что в рапорте сотрудника ГИБДД говорится, что в тот день на дороге действительно была колея и гололед. Омичка подала жалобу на определение об отказе в возбуждении административного дела. Она считала, что в определении есть противоречивое суждение о виновности в аварии. В результате полиция изменила определение, исключив из него информацию о ее виновности.

Согласно постановлению по делу об административном нарушении, Управление дорожного хозяйства и благоустройства признали виновным в административном нарушении. Ведомство должно было выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Суд согласился с этим и постановил, что ведомство должно выплатить штраф.