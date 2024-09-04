Она взяла кредит и переводила крупные суммы через разные банкоматы.

Омские полицейские остановили мошенничество. Стажер патрульно-постовой службы Жанара Каримова вместе с коллегами заметила взволнованную женщину в торговом центре на Интернациональной, которая разговаривала по телефону и пыталась перевести деньги через банкомат. Полицейские начали выяснять, в чем дело, и пришли к выводу, что омичка общается с преступниками.

– Стажер воспрепятствовала переводу, однако женщина, не переставая разговаривать по телефону, выбежала на улицу к ожидавшему такси. Уже там Жанаре Каримовой удалось остановить омичку и разъяснить ситуацию, – сообщили в полиции.

Оказалось, что мошенники убедили 58-летнюю жительницу Октябрьского округа оформить кредит на 1,75 млн рублей и перевести деньги на чужие счета. Для этого пенсионерке понадобилось провести пять операций через разные банкоматы.

К тому моменту, как полицейские остановили женщину, она уже успела отдать преступникам больше миллиона. Сохранить удалось последние 450 тысяч.